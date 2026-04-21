チェルシーは18日に行われたプレミアリーグ第33節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦するも、0-1で完封負け。これで28年ぶりに4試合無得点でのリーグ戦4連敗と、泥沼状態に陥っている。昨夏に開催されたクラブワールドカップでは世界一に輝いたチェルシーは、エンツォ・マレスカ体制でスタートしたものの、今年1月に解任。ストラスブールからリアム・ロシニアー監督を引き抜いたが、不名誉な記録に並ぶ結果となった。チェルシー