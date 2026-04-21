先週末のシュツットガルト戦に4-2で勝利し、バイエルン・ミュンヘンは昨シーズンに続いてのブンデスリーガ優勝を決めた。そして、このリーグタイトルの防衛によって、バイエルン関連のニュースとしてはUEFAチャンピオンズリーグ(CL)と来季のチーム編成に関心が向けられるようになっている。こうした中、ドイツメディア『SKY』が来季にバイエルン首脳陣の動きを伝えている。それによれば、日本代表DF伊藤洋輝に対して適正な金額のオ