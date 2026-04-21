プレミアリーグ第33節、今季の天王山となったマンチェスター・シティとアーセナルのゲームは2-1とシティが制した。これによりシティは1試合消化が少ない状態で勝ち点「67」となり、アーセナルは「70」。得失点差はわずか「1」でアーセナルが上回っているが、シティが今週ミッドウィークのバーンリー戦で2点差以上の勝利を収めれば同勝ち点、得失点差で順位が逆転することになる。今季のプレミアリーグの行方は、得失点差で決まるこ