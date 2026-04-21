8月9日の平和祈念式典で「平和への誓い」を読み上げる、被爆者代表の審査会が開かれました。 （代表者選定審査会 調 漸 会長） 「厳しい世界情勢の中に、今 置かれている。81回目の夏をいかにして迎えるかという、大事な選考になる」 21日の審査会には、有識者ら5人が出席しました。 ことしの「平和への誓い」には、胎内被爆者から被爆当時16歳までの男女12人が応募し、書類審査の結果、7人に絞り込まれました。 6月上旬