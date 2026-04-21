１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は、全国の現役高校生（男女）に「神様はいると思いますか？」というアンケート調査を実施し、５７.４％が「いると思う」、４２.６％が「いないと思う」と回答し、神様はいると考える若者のほうが多い調査結果となった。【「神様はいる」と約６割の高校生が回答「神様のイタズラ」とも思える経験も⁉︎】「神様はいる」と答えた高