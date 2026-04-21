６月６日に東京・後楽園ホールで開催される「ＤＹＮＡＭＩＣＧＬＯＶＥｏｎＵ―ＮＥＸＴＶｏｌ．４４」の追加対戦カードが２１日、発表された。ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級（６３・５キロ以下）王者・李健太（３０）＝帝拳＝が、同級２位の富岡樹（２９）＝角海老宝石＝との初防衛戦に臨む。戦績は李が１１勝（２ＫＯ）１分け、富岡が１４勝（５ＫＯ）６敗２分け。李は今年１月１７日に行われた王座