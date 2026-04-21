◆ファーム・リーグ巨人―西武（２１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の高卒２年目・石塚裕惺内野手（２０）が２試合連続弾を放ち、１軍昇格へアピールした。「３番・遊撃」で先発出場。初回１死一塁で右腕・上田に対すると、初球の変化球を捉えバックスクリーンへたたき込む先制の３号２ラン。「初球の甘いボールを一振りで捉えられたのは良かった。次の打席も結果を出せるように準備したい」とコメントした。１９