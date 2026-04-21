「ロッキーズ３−１２ドジャース」（２０日、デンバー）今季初の連敗中だったドジャースは試合直前の打順組み替えが奏功した。当初は「６番・遊撃ロハス」、「７番・三塁マンシー」だったが、ロバーツ監督は６番・マンシー、７番・ロハスに入れ替えた。すると、これがいきなり奏功する。０−１の二回。１死からマンシーが右中間へ同点７号ソロを放つと、ロハスが左翼席へ２者連続となる決勝１号ソロをたたきこんだ。