ファーストイノベーションは2026年4月17日、運営メディア「SES Plus」にてX(旧Twitter)ユーザーを対象に実施した「みんなのランチ代はいくら?」に関するアンケート結果をもとに「ランチ代ランキング2026」を発表した。本調査は、全国の10代〜60代以上の男女102名を対象に、2026年3月26日〜29日の期間、Xを通じたアンケート形式で日々のランチ代や食事スタイルを分析したもの。みんなのランチ代ランキング2026○1回あたりのランチ代