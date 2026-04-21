普段から移動手段として原付やバイク、自動車を利用している人も多いでしょう。中には「停めておいただけなのにぶつけられた」という経験をしたことのある人もいるかもしれません。 本記事では、買い物で原付を駐車しておいただけなのに自動車にぶつけられたケースを取り上げ、保険で2万円しか振り込まれなかったのはなぜなのかを解説します。 原付をぶつけられたのに保険会社からの振り込みはたったの2万円