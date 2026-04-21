タンス預金や普通預金で貯めたお金を、投資資金として銀行や証券会社に移す際にはNISAの使い方や税金（税務署）のことが気になるものです。 今回は、NISAの始め方や税金のことについて学んでみましょう。 NISAとは NISAは2014年にスタートした少額投資非課税口座のことで、株式等の譲渡益や配当等および社債利息に課税される税金（20.315％）が非課税になる制度です。18歳以上の成人が、1人1口座に限って口