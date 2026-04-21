確定申告の時期が過ぎ、自身の申告を滞りなく終わらせられたとホッとしていたのに、実は亡くなった親の分も確定申告が必要だったと聞いたら、焦ってしまう人も多いでしょう。 2026年の確定申告の受付は3月16日までだったので、その期限が過ぎてしまい、もう申告できないのではないかと不安になってしまう人もいるかもしれません。 しかし、実は亡くなった人の確定申告には、通常の確定申告とは異なる特別なルー