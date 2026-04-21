「反則金」と「放置違反金」、違いや扱い方が分からず混乱してしまう人もいるでしょう。 実際、駐車違反をして青切符の反則金を支払った後に、放置違反金の通知が届くケースはあります。 本記事では、なぜそのようなことが起きるのか、そもそも反則金と放置違反金は何が違うのか、そして、このような場合はどう対処すればよいのか解説します。 青切符の反則金を支払った後に放置違反金の通知が届いた