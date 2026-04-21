キリンホールディングスのヘルスサイエンス研究所(所長 村島弘一郎)は、乳酸菌Lacticaseibacillus paracasei KW3110(以下、「乳酸菌L. パラカゼイ KW3110」)※1が、ヒト樹状細胞においてどのように作用するかを明らかにしました。本研究により、乳酸菌L. パラカゼイ KW3110がヒトの免疫細胞の一種である樹状細胞※2に取り込まれ、細胞内で乳酸菌由来RNA※3が認識されることで、花粉症のようなアレルギー反応の原因となる2型炎症※4