【モデルプレス＝2026/04/21】夏木マリが4月20日、自身のInstagramを更新。黒いドレスの衣装姿を公開し、話題となっている。【写真】73歳ベテラン女優「年々パワーアップしてる」デコルテ全開ドレス姿◆夏木マリ、美デコルテ際立つ黒ドレスショット公開夏木は「今回のブルーノート東京『MARI NATSUKI “MARI de MODE 8”』では、初の試みとして、これまで7回のブルーノートで着用してきた衣装に加え、オールスタージャズオーケスト