【モデルプレス＝2026/04/21】フリーアナウンサーの青木裕子が4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。カレーとナンの弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「いい香りが漂ってきそう」手作りカレー＆ナン弁当◆青木裕子、カレー＆ナン弁当公開青木は「お弁当」というスタンプを添え、手作り弁当を公開。ランチジャーに入ったカレーと手作りのナン2枚の横にはゆで卵やミニトマト、アスパラガスが添えられており