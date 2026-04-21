ガールズグループizna（イズナ）のバン・ジミンが、あらためてK-POP第5世代の“顔”として注目を集めている。ファッション誌『ELLE KOREA』が4月21日に公開した写真で、バン・ジミンは深い眼差しと繊細な表情演技を見せ、「画報職人の誕生」とまで評された。【写真】バン・ジミンの“バグった”顔面力シンプルな装いさえ洗練されて見せるビジュアルは、まさに“グローバルZ世代の追求美”そのものだった。本人もインタビューで「フ