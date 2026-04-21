フレッシュネスバーガーは、2026年4月22日、店内で仕上げる「作りたてスコーンサンド」の新商品「マンゴー&クリームチーズ」を期間限定で発売する。【「作りたてスコーンサンド マンゴー&クリームチーズ」の画像はこちら】◆作りたてスコーンサンド マンゴー&クリームチーズ価格:税込450円販売期間:2026年4月22日〜6月2日販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗※球場店舗･動物園店舗を除く。温かいスコーンに、ひ