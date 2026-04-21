【Melterna Girl - メタ子】 2027年2月 発売予定 価格：25,900円 Wonderful Worksは、フィギュア「Melterna Girl - メタ子」を2027年2月に発売する。価格は25,900円。 本商品はイラストレーター・ねこめたる氏による同人誌「THE META」から生まれたオリジナルキャラクター「メタ子」を1/7スケールフィギュア化したもの。描き下ろしイラストを元に立体