【宇崎花 チアガールver.】 【宇崎月 チアガールver.】 予約受付期間：4月21日～6月17日 9月 発送予定 価格：22,000円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「宇崎花 チアガールver.」と「宇崎月 チアガールver.」の予約受付を、同社ECサイトなどにて4月21日より6月17日まで実施している。発送予定は9月。価格は