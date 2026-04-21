２１日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３３．７９ポイント（０．１３％）高の２６３９４．８６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７．８７ポイント（０．０９％）高の８９０６．９３ポイントと小幅に続伸した。売買代金は１０８７億８９２０万香港ドルと大幅に縮小している（２０日前場は１３５３億１３９０万香港ドル）。前日の好地合いを継ぐ流れ。中国