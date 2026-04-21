歌手で俳優の池畑慎之介（73）が21日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。左耳に起きた“異変”を伝えた。同番組で、耳鼻科に通院中であることを明かした池畑。趣味の麻雀中も「痛い、痛い」と訴えるほど左耳の外耳炎が悪化。病院へ向かうと「何か詰まってるぞ」と言われ、「出したら黒カビだった」と打ち明けた。これに司会の黒柳徹子は思わず「黒カビ！？汚い…嫌だ」とビックリ。池畑も「汚