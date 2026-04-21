鳥取県東伯郡三朝町に位置する三朝（みささ）温泉は、昭和を彷彿とさせる懐かしく情緒豊かな景観が残る温泉地です。最大の特徴は、世界でも有数の含有量を誇る「ラドン泉（放射能泉）」です。微量の放射線が身体に穏やかな刺激を与えることで、身体本来の健やかさを引き出す「ホルミシス効果」が注目されており、古くから湯治の場として親しまれています。泉質は単純温泉や塩化物泉などで、さらさらとした肌触りが特徴です。三朝の