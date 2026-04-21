中国外交部の馬朝旭副部長は4月20日、タイ・バンコクで開催された国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）第82回年次総会の閣僚級会合に出席し演説をおこなった際、来年はESCAP創設80周年を迎えると述べたうえで、2027年4月にESCAPの発祥地である上海で第83回年次総会を主催したい意向を表明しました。馬外交副部長はまた、「中国側はこれを契機とし、各メンバーと初心と使命を再確認し、互恵の協力を深化させ、アジア太平洋共同