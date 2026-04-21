言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、ビジネスシーンで使われる用語から、毎日身につける身近なアイテム、そして健康に良いとされる植物まで、異なる分野の3つの言葉を揃えました。文字の流れから連想される単語を思い浮かべて、空欄を埋める共通の2文字を探り当ててください。パズルのピースがはまるような感覚を楽しんでみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを