大谷は4打数1安打、2四球2得点で勝利に貢献【MLB】ドジャース 12ー3 ロッキーズ（日本時間21日・デンバー）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、4打数1安打、2四球2得点でチームの勝利に貢献した。試合後終了後、1時間足らずで自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「打者天国」で躍動した同僚を称えた。試合終了から53分後、大谷はSNSを更新。真っ