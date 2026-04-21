現実を痛感させられた。ヴィッセル神戸が現地４月20日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）準決勝で、前回王者のアル・アハリ・サウジと敵地サウジアラビアで対戦。１−２で逆転負けし、クラブ史上初の決勝進出を逃した。ミヒャエル・スキッベ監督が率いる神戸は、31分に武藤嘉紀が公式戦３試合連続ゴールを挙げ、幸先良く先制するも、なかなか追加点を奪えず。絶好機を仕留め損ね続けていると、後半はタレント軍