広島市の松井市長は２７日に始まるＮＰＴ＝核拡散防止条約再検討会議で、スピーチなどを通して核軍縮の進展を要請する考えを示しました。 広島市 松井一実市長「ＮＰＴ体制の維持と強化が重要と訴え、加盟国に核軍縮に向けての交渉と努力を要請をしたい」 ＮＰＴ再検討会議はニューヨークの国連本部で２７日から来月２２日まで開かれます。 松井市長は来月１日のＮＧＯセッションで演説し、核抑止に依存す