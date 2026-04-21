今シーズンの開幕戦で敗れた「サンフレッチェ広島」との一戦。 3試合ぶりの勝利を目指す V・ファーレンでしたが、前半10分、相手のスローインの流れから失点してしまいます。 追う展開となった V・ファーレンは20分、進藤のクロスにチアゴ サンタナ。 これは惜しくもゴール右に外れます。 終了間際には、米田の突破からチャンスを作り再びチアゴ サンタナが狙いますが、キーパー