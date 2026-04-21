4月21日の新潟県内は高気圧に覆われ、おおむね晴れているものの、強風や黄砂の飛来に注意が必要です。 【松村道子アナウンサー】 「午前10時を過ぎました。新潟市中央区です。冷たい風が強く吹いています。萬代橋のチューリップも絶えず揺れています」 4月21日の北陸地方は高気圧に覆われ、県内はおおむね晴れているものの、風が強く吹き、広い範囲で強風注意報が発表されています。 日中の最高気温は長岡市・上越