天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、ことし11月にもシンガポールを公式訪問される方向で検討が進められていることが関係者への取材でわかりました。関係者によりますと、愛子さまはシンガポールを公式訪問される方向で検討が進められていて、訪問時期は11月を軸に、1週間程度の期間で調整されているということです。ことしは日本とシンガポールとの外交関係樹立60周年の節目にあたり、大統領の表敬訪問や公式行事への出席などが検