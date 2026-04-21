21日午前、新潟県阿賀野市の阿賀野川で、巡視中の小型船が転覆する事故がありました。乗っていた3人が救助されましたが、このうち1人は搬送先の病院で死亡が確認されました。 21日午前11時過ぎ、新潟県阿賀野市の阿賀野川で、北陸地方整備局阿賀野川河川事務所の委託を受け川の点検作業を行っていた小型船が転覆しました。 船には男性3人が乗っていて、このうち五泉市南本町の会社員の男性（63）が流され、その後水面に浮いた状