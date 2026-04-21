天皇皇后両陛下と長女・愛子さまは、獣医学についての国際会議に出席されました。天皇ご一家は午前9時半ごろ、「世界獣医師会大会」の会場に到着し、関係者らの出迎えを受けたあと、開会式にのぞまれました。「動物たちの健康を守り、命を救う獣医師の仕事に深く感銘を受けています」この大会は、66の国と地域から獣医師らが集い、最新の技術などを共有して獣医学の発展を目指すものです。開会式の後には人や動物の感染症などに関