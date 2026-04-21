タレントの才木玲佳（33）が21日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。【写真】小さい手でギュッと…元筋肉アイドル・才木玲佳、第1子出産かわいい我が子との写真を添えて「先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です。無事に出産を終えることができた今だから言えることですが、昨年4月に子宮筋腫の手術をしたという既往歴から、子宮破裂のリスクをお医者さんから言われていました」と