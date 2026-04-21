東京・文京区の「東京ドームシティ」で、アトラクションの点検作業中だった20代の女性従業員が、落下してきた座席部分に挟まれ意識不明の重体です。【映像】遊具に挟まれる事故が起きた「東京ドームシティ」正午前、文京区後楽にある「東京ドームシティ」で、「遊具に体を挟まれている」と119番通報がありました。捜査関係者などによりますと、支柱部分の点検作業をしていた20代の女性従業員が、アトラクションの上部から落