Mr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓŽ¥¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤¬±Ç²è¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Mr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯ ¡Û¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤ËÂÀ¸ÝÈ½?±Ç²èÍÑ¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ÂÁ©¤Ç¤­¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¡£ÁêÅöÆÃ·±¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è?¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È½¸ÃÄ¡Ò¥Õ¥©¡¼¡¦¥Û¡¼¥¹¥á¥ó¡Ó¤¬²ÚÎï¤Ê¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò