フジテレビは２１日、都内で「ＦＵＪＩＦＵＴＵＲＥＵＰＤＡＴＥ海外共同製作プロジェクト発表会＆１０月期連続ドラマ制作発表」を行い、香港のＭａｋｅｒｖｉｌｌｅ、韓国のＳｉｍＳｔｏｒｙという海外プロダクションと共同で、新作ドラマ「ｋｉＤｎａｐＧＡＭＥ（キッドナップ・ゲーム）」を製作していることを発表した。同局はコンテンツカンパニーを目指して改革中で、国内視聴率に主眼を置いた番組製作から世界に