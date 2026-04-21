タレントの高橋愛（39）が、韓国の6人組グローバルグループ「NCT WISH」として活動する従兄弟リク（22）との2ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】高橋愛とK-POPグループで活動するいとこの2ショット（複数カット）これまでも撮影に協力してくれた際のオフショットや、「#私の推し」とハッシュタグをつけた2ショットなどをSNSで発信してきた高橋。K-POPグループで活動するいとことの2ショットに反響2026年4月19