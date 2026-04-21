慶大卒タレントで元筋肉アイドル、元プロレスラーの才木玲佳（33）が21日、自身のインスタグラムで第1子出産を発表した。才木は「【ご報告】先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と報告。「昨年4月に子宮筋腫の手術をしたという既往歴から、子宮破裂のリスクをお医者さんから言われていました。子宮破裂が起きると母子ともに命の危険があると聞いていたので、妊娠後期は特に、日々大きくなって