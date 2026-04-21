文化放送田中博之社長が21日、都内の同局で定例会見を行った。4月5日に新番組「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜午前9時）で仕事復帰したフリーアナウンサー生島ヒロシ（75）について「励まされる放送ができた」と評価した。生島は昨年1月27日に重大なコンプライアンス（法令や社会規範の順守）違反でTBSラジオ「生島ヒロシのおはよう定食／一直線」を降板し、約1年2カ月間、芸能活動を休止していた。新番組の初回で一連の騒動