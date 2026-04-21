【ドラゴンクエストスマッシュグロウ】 4月21日 サービス開始 料金：基本プレイ無料（アイテム課金型） スクウェア・エニックスは、Android/iOS用ローグライトRPG「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」のサービスを4月21日に開始した。基本プレイ無料で、一部アイテム課金制。 本作は「ドラゴンクエスト」シリーズのスマートフォンゲーム