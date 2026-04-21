◆ファーム・リーグ巨人―西武（２１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の中山礼都外野手（２４）が２軍降格後初打席で快音を響かせた。「７番・右翼」で先発出場。１点リードの２回１死、右腕・上田から右前へ運んだ。今季は右翼のレギュラー筆頭候補として期待されたが、開幕から状態が上がらず打率１割４分７厘と低迷。１５日の登録抹消後は２軍戦に出場せず”ミニキャンプ”で連日の振り込み。課題に向きい、早速結