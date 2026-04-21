お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」のよしこ・まひるが２１日、映画「グランド・イリュージョン／ダイヤモンドミッション」（５月８日公開、ルーベン・フライシャー監督）スーパーイリュージョンプレミア試写会に登壇した。本作はスーパーイリュージョニスト集団「フォー・ホースメン」が華麗なイリュージョンを駆使して犯罪組織に立ち向かう「グランド・イリュージョン」シリーズの３作目。過去２作（「グランド・イリュージョン