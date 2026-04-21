肝付町でトラック横転 肝付町後田の交差点で21日午前9時ごろ、乗用車と軽トラックが衝突しました。 事故のはずみで軽トラックは横転し、乗っていた女性が病院に運ばれました。搬送時、女性の意識はあったということです。 警察が当時の状況や事故の原因を調べています。 ・ ・ ・