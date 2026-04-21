住宅と倉庫を全焼する火事 霧島市で20日夜、住宅と倉庫を全焼する火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 霧島警察署によりますと20日午後8時ごろ、霧島市霧島大窪のJR霧島神宮駅近くで「窓から外を見ると炎が上がっている」と近くの住民から消防に通報がありました。 焼け跡から1人の遺体 火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、この火事で、無職・新森稔さん（69）の木造平屋の住宅1棟と、同じ敷地内に