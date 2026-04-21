桜島では、きのう20日から山体膨張を示す地殻変動が観測されています。気象台は、火口から1キロを超えて飛散する大きな噴石などに注意するよう呼びかけています。 気象台によりますと、桜島は今年に入って月に数回、山体の膨張と収縮を繰り返していて、20日午前9時ごろから山体の膨張を示す地殻変動が観測されています。 桜島では20日、噴火と爆発的噴火が1回ずつ発生し、噴煙が最大で1500メートルの高さまで上がりまし