【モデルプレス＝2026/04/21】セブン‐イレブン・ジャパンは、「セブンカフェ スムージー」よりプルーンを使用した「プルーンヨーグルトスムージー」を、4月21日（火）より福島県・関東を除く全国、また4月28日（火）より福島県、関東のセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。【写真】「プルーン」を使用した新作スムージー◆フルーツ系スムージーに新ラインナップセブン‐イレブンでは、「フルーツを飲みたい」という顧客の声が