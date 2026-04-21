原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分地選定で、東京都小笠原村の南鳥島が候補に浮上した。南鳥島は日本の最東端にある「絶海の孤島」。一般住民がおらず、反対運動が起きにくいとして早くも有力視されている。経済産業省は小笠原村の意向を踏まえて調査を進めたい考えだ。 同省の幹部が小笠原村役場を訪れ、渋谷正昭村長に調査の受け入れを要請した。渋谷村長は「村民や村議会の意見を踏まえなが