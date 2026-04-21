香川県教育委員会 香川県教育委員会は、教育課題の多様化や社会の変化に適合した指導体制を整えるため、公立小中学校の指導体制のあり方を見直すための「検討委員会」を設置しました。 香川県教委はこれまで35人学級の実施と小学校での教科担任制の拡充の2本柱からなる「香川型指導体制」を整備してきました。近年は幼児教育と小学校教育との円滑な接続や、配慮が必要な児童生徒への対応などの新たな課題に対応する必要が