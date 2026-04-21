7時45分に発表された第1四半期NZ消費者物価指数が予想を上回ったことでNZドルが上昇。同インフレに対してNZ準備銀行（中央銀行）は、コアインフレが第4四半期の+2.8％から+2.7％へ小幅鈍化。また、セクター別非貿易財コアインフレに関しては第4四半期の+3.7％から+3.6％に小幅鈍化と発表。この発表を受けてNZドルは高値からやや調整。一時の0.5920ドル前後から0.5900ドル前後を付けている。 NZDUSD 0.5905